Zwerfhonden uit Macedonië wandelen op Hilversumse hei

HILVERSUM - Zodra ze het hek door waren en de riemen los mochten, werd het één groot feest. Ruim twintig zwerfhonden uit Macedonië dolden zaterdagochtend op de Hoorneboegse hei in Hilversum alsof ze elkaar al jaren kennen.

Ook Beti Shej wandelde mee over de hei. Zij vangt in haar thuisland Macedonië de zwerfhonden op en zoekt goede opvangadressen in het buitenland. De wandelaars en honden kwamen uit het hele land naar het Gooi voor de bijzondere wandeling. Ze overhandigden Beti Shej ook nog een bedrag voor haar hondenopvang. Na ruim anderhalf uur keerden de honden huiswaarts.