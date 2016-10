Hilversumse scholiere oog in oog met Justin Bieber

HILVERSUM - Oog in oog met Justin Bieber. Gewoon, op straat, in Laren. Het overkwam de Hilversumse scholiere Melati Frisart (13), zaterdagmorgen. ,,Ik had nooit gedacht dat het echt zou kunnen.’’

De zoektocht naar haar idool begint zaterdag om half tien, vertelt ze rustig. Het is de moeder van een vriendin haar op het idee brengt: ,,Ze had ergens gelezen dat hij zou logeren in het huis van Patrick Kluivert in Laren. Nou, toen dachten mijn vriendin en ik: we gaan kijken welk huis dat precies is.’’

Tijdens hun zoektocht naar het huis merken ze dat er steeds zwarte auto’s in die richting rijden. De meiden besluiten er achter aan te gaan. Melati: ,,Uiteindelijk vonden we het huis. Er stonden allemaal bodyguards, wel een stuk of zeven. Er kwamen steeds meer mensen op af. Uiteindelijk stonden we daar met z’n twaalven, denk ik. Zo nu en dan ging de poort van het huis open, maar verder gebeurde er niks. De bodyguards stuurden ons weg, naar de hoek van de straat. Ze zeiden dat we rustig moesten zijn, heel streng. En de politie kwam om de straat af te zetten met een lint.’’

Na lang wachten is het moment daar. ,,De poort ging weer open en toen zagen we hem staan. Ja, toen gingen we wel allemaal heel hard gillen’’, zegt Melati. ,,Hij reed op een scooter, en eerst weg van ons. Maar later kwam hij toch weer onze kant op. En toen is een meisje gaan filmen. Ik vond hem heel rustig, veel aardiger dan zijn bodyguards. Hij vroeg of we niet voor het huis wilden blijven staan. Dat hij daar was voor zijn rust, om een beetje privacy te hebben. Daarna reed hij weg. Ik denk dat het toen ongeveer een uur ’s middags was.’’

Melati is niet de enige die afgelopen dagen Justin Bieber zo maar ’in het wild’ in het Gooi is tegengekomen. Zo sloeg hij vrijdag een balletje op Golfbaan Naarderbos. En werd hij zaterdagmiddag gespot bij speelplaats Heidezicht aan de Randweg in Bussum. Vrijdagavond kwamen honderden fans naar restaurant Archibald Schimmelpennick in Bussum omdat ze dachten dat hij daar aan het dineren was. Dit bleek niet het geval. Wijkagent Marco Ernst twitterde: Gerucht gaat dat ene Justin Bieber nu bij Archibald in Bussum is. Uit zeer betrouwbare bron: dit is NIET herhaal NIET het geval.