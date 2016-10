De twee oudste dames van het zorghuis

WIJDEMEREN - Twee dames vierden hun honderdste verjaardag in de gemeente Wijdemeren. Allebei hebben ze volop genoten.

Door Annemarie de Jong - 9-10-2016, 15:35 (Update 9-10-2016, 15:35)

Margaretha van Noord-van Wijk vierde haar eeuwfeest op de verpleegafdeling van Veenstaete in Kortenhoef. ,,Ze straalde”, vertelt dochter Rina de Ronde uit Hilversum, die haar moeder in het nieuw stak. ,,Ze ziet er graag leuk uit.”

De geboren Amsterdamse woonde tot begin dit jaar in een aanleunwoning in Zaandam. ,,Toen ze begon te kwakkelen hebben we haar deze kant opgehaald. Ze is lief, zorgzaam en vrolijk. Met rake antwoorden krijgt ze mensen aan het lachen.”

Zes weken geleden ging het mis en brak ze heup en pols. ,,Moeder heeft wel een jasje uitgedaan.” Ze heeft twee dochters, vier kleinkinderen en acht achterkleinkinderen. ,,’Mam’, vroegen we. ’Weet je dat je honderd bent?’ ’Zal wel’, zei ze. Maar ze weet feilloos dat ze op 4 oktober 1916 is geboren.”

Sien Bart werd honderd in De Kuijer in Nederhorst den Berg. Haar hele familie kwam naar het verpleeghuis, inclusief dochter uit Amerika. ,,Daar woonde mevrouw Bart zelf ook lange tijd”, zegt een verzorgster. Ze is ’een lieve dame’ en de oudste van De Kuijer. ,,De vlag hing uit.”