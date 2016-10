Politie vreest voor lot van vermiste student Wytze Pennink (18) uit Bussum

BUSSUM - De student die sinds vrijdagochtend spoorloos is na een feestavond in Groningen is de 18-jarige Wytze Pennink uit Bussum. Een zoektocht van de politie zondagochtend in de gracht op de plek waar Wytze voor het laatst gezien is heeft niets opgeleverd.

Door Susanne van Velzen - 9-10-2016, 15:18 (Update 9-10-2016, 15:27)

,,We vermoeden dat hij verdronken is”, zegt woordvoerder Ron Reinds van de politie Noord-Nederland. ,,Het ziet er zeer slecht uit. Hij is nu al ruim twee dagen vermist en als hij nog leeft had hij zich toch al wel moeten melden. Dit duurt echt te lang.”

Wytze Pennink haalde in juni dit jaar zijn vwo-diploma op het St. Vituscollege in Bussum. Hij is vorige maand begonnen aan een studie in Groningen waar hij net op kamers woont. De Bussumer is lid van studentenvereniging Vindicat.

Alcohol

,,Op camerabeelden is heel duidelijk te zien dat Wytze vrijdagochtend om 5.35 uur ter hoogte van Spilsluizen loopt. Daarna is niets meer van hem vernomen. Hij was vermoedelijk op weg van het centrum naar zijn studentenhuis aan de Noorderstationstraat. Hij had alcohol gedronken. Dat weten we in ieder geval zeker.”

Vorig jaar verdronk een student in Groningen in de gracht na een avond drinken. Zijn lichaam werd pas na een paar dagen gevonden.

,,Dat we nu op deze plek in het water niets gevonden hebben, wil nog niks zeggen. Het zijn vieze grachten met een hoop begroeiing en woonboten en troep in het water. Daar kan een lichaam zo achter verstrikt raken.”

Themafeestje

Pennink is sinds donderdagnacht spoorloos. Met een boot en sonar zocht de politie in het water van de Diepenring naar de vermiste student. Hij droeg op het moment van zijn verdwijning een outfit voor een themafeestje: een bloemenhemd over een rode onesie.

Studentenvereniging Vindicat, waar Pennink lid was, heeft op haar Facebook-pagina een oproep gedaan om naar naar de student uit te kijken.Vindicat is zaterdagmiddag met 300 leden een zoektocht begonnen naar de vermiste Wytze.

Alarmbellen

Huisgenoot Pieter Croll maakt zich grote zorgen om de Bussumer. Zijn telefoonnummer staat onder de oproep op Facebook, maar hij wil zondagmiddag niet meer reageren en verwijst door naar de politie. Aan RTV Noord vertelde Croll dat het wel vaker gebeurt dat een huisgenoot niet thuis komt na een nacht stappen. ,,Maar toen hij er vrijdagmiddag nog niet was gingen bij ons de alarmbellen af. En hebben we actie ondernomen.”

Op de Facebookpagina van Vindicat laat een medestudent weten te vrezen voor een slechte afloop. ’Ik ben bang dat hij in de gracht is beland en dood is. De kans dat hij nog leeft is 1% omdat hij anders wel wat van zich liet horen lijkt me.’

Familie en vrienden van Wytze Pennink hebben reddingshonden ingeschakeld bij de zoektocht. ,,Een spoor dat een van de honden vond houdt op bij Spilsluizen”, zegt de woordvoerder van de politie. ,,Daarom zijn we op die plek met de sonar gaan zoeken. Zonder resultaat helaas. Natuurlijk houden we nog alle opties open en zoeken we verder. Het gebeurt vaker dat iemand ergens zijn roes uitslaapt of ineens in een hotel zit, maar dat ligt hier niet voor de hand.”