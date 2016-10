Parachutist landt in het water bij Westbroek

Wessel Kok Bekijk Fotoserie

WESTBROEK - Een parachutist is zaterdagavond tijdens zijn landing bij de Kooidijk in het water terechtgekomen. Hulpdiensten rukten in eerste instantie massaal uit, maar het bleek mee te vallen.

Door Floris van Bodegraven - 8-10-2016, 20:14 (Update 8-10-2016, 20:14)

Toen de hulpdiensten bij de Kooidijk aankwamen, troffen ze de ongelukkige parachutist staand in het water aan. Hij had rugklachten en is uit voorzorg voor onderzoek naar het ziekenhuis gebracht.

Hij was hiermee een stuk fortuinlijker dan een andere parachutist, die op 1 november 2014 op zo’n 800 meter verder zwaar gewond raakte toen hij hard op het wegdek terecht kwam.