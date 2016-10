Justin Bieber maant fans in Laren weg te gaan [video]

LAREN - Meiden die zaterdag vanwege het gerucht dat Justin Bieber op een adres aan de Houtweg in Laren zou verblijven stonden te posten, kregen de verrassing van hun leven toen hun idool op een scooter langskwam en stopte voor een praatje.

Door Peter Schat - 8-10-2016, 19:00 (Update 8-10-2016, 19:08)

Bieber maande hen op een ontspannen manier ergens anders te gaan staan. Hij was juist naar het adres in Laren gekomen om wat privacy te kunnen genieten, weg van alles en iedereen.

De meiden, van wie één de scene vastlegde met haar mobiel, waren onder de indruk en toonden zich begripsvol.

Bieber is in ons land vanwege optredens in Gelredome dit weekend.