’Neus, mond, ogen; die korrels zitten overal’

HUIZEN - Natuurlijk zijn de meeste voetbalouders bezorgd over de mogelijke gevaren van het rubbergranulaat in de kunstgrasmat waarop hun zoons en dochters met grote regelmaat spelen. In gesprekken langs de Huizer voetballijn zaterdagochtend, benadrukken velen dat ze er vooral nuchter onder te willen blijven. ,,Geen paniek. Want ja, wat kun je er aan doen’’, vragen ze zich af. ,,Goed onderzoek. Dat moet er wel snel komen. Dat is zeker.’’

Door Marjolein Vos - 8-10-2016, 15:41 (Update 8-10-2016, 15:41)

Veel feller klinkt Ali Batman, al zestien jaar keeperstrainer bij SV Huizen....