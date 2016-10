Het kan, van veertig naar vier vuilniszakken per jaar

foto gad Het scheidingsstation van de GAD in Crailo in Hilversum.

HILVERSUM - Het restafval dat huishoudens in het Gooi en de Vechtstreek overhouden moet volgens de GAD drastisch omlaag. De regionale afvalverwerker roept alle inwoners maandag op de Dag van de Duurzaamheid op om zich in te schrijven voor de actie 100-100-100.

Door Susanne van Velzen - 8-10-2016, 15:35 (Update 8-10-2016, 15:37)

GAD roept inwoners Gooi en Vechtstreek op hun afval nog beter te scheiden

In honderd dagen (start op 11 november) moeten minstens honderd huishoudens proberen om honderd procent zonder restafval te leven. Dat laatste is een zware klus maar veel minder restafval produceren moet mogelijk zijn. Dit lukt door afval goed te scheiden en na te denken bij de aankoop van producten. Het project is oorspronkelijk een idee van afvalverwerker Rova.

Plastic

De resultaten van de actie zijn volgens de GAD verbluffend. Nederlanders hebben gemiddeld 240 kilo restafval per persoon per jaar. Deelnemers aan de actie zakken naar 25 kilo per jaar. Dat betekent terug van veertig vuilniszakken naar vier. Inwoners van het Gooi en de Vechtstreek hebben nu gemiddeld 232 kilo restafval per jaar. Dat is het afval dat in de grijze vuilcontainer terecht komt en verbrand wordt. Daar zit vaak veel afval bij dat eigenlijk in de bak voor plastic, papier en groen thuishoort.

Voor de actie van de GAD heeft zich inmiddels een aantal milieu-wethouders uit de regio aangemeld. Zo gaat de Hilversumse wethouder Nicolien van Vroonhoven met haar gezin (man en vijf kinderen) meedoen. ,,Afval is grondstof voor nieuwe producten en het is toch zonde om dat zomaar weg te gooien. Door materialen te scheiden, plastic, papier, textiel en glas, kunnen we de berg restafval enorm terugdringen. Natuurlijk scheidde ik al maar nu gaan we een tandje bijzetten. Dat wordt nog wel een uitdaging met vijf kleine kinderen”, zegt de wethouder.

Sport

Ook haar collega’s Peter Smit van Wijdemeren en Gerben Struik van Gooise Meren gaan de strijd met het restafval aan. Struik heeft er zin in: ,,Als je er eenmaal mee begint, wordt het een soort sport om zo min mogelijk restafval over te houden.”

Vanaf 11 november staan op het online platform van de actie elke dag tips, filmpjes en eenvoudige opdrachten . Op de website van de krant zijn de pogingen van een aantal deelnemers vanaf 11 november wekelijks te volgen.

Aanmelden

De GAD start 11 november met een grootscheepse actie om het restafval van huishoudens terug te dringen. Deelnemers kunnen zich aanmelden via de GAD.