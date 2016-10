Voetbalclub Laren stopt met keeperstraining op kunstgras

LAREN - Voetbalclub SV Laren ’99 gaat vanaf nu alle keeperstrainingen op natuurgras geven, en niet meer op kunstgras. De club neemt deze maatregel omdat er zorgen zijn over de mogelijke kankerverwekkende stoffen in het rubbergranulaat (korrels gemaakt van autobanden) waarmee het gros van de kunstgrasvelden in Nederland is ingestrooid.

De onrust over de eventuele gezondheidsrisico’s is ontstaan na de uitzending van tv-programma Zembla afgelopen woensdag, waarin forse kritiek wordt geuit op de manier waarop in 2006 onderzoek is gedaan naar de risico’s van de granulaatkorrels. In het programma wordt onder meer gesteld dat met name de keepers risico lopen, omdat zij veelvuldig – zeker tijdens trainingen – in aanraking komen met de korrels.

Laren is voor zover bekend de enige club in de regio Gooi en Vechtstreek die maatregelen neemt. Bij alle clubs heerst ongerustheid. Toch worden bij de meeste verenigingen de uitkomsten afgewacht van het overleg over de kwestie tussen de Vereniging Sport en Gemeenten, het RIVM en andere deskundigen af.

Minister Schippers (volksgezondheid) heeft aangekondigd dat er op korte termijn nieuw onderzoek komt. En ook de KNVB dringt daar op aan. De voetbalbond stelt dat er nu nog veilig gevoetbald kan worden op kunstgras. Wel meldt de bond dat er niet met de korrels gespeeld mag worden, iets dat met name de jongste voetballers, of broertjes en zusjes langs de lijn nog al eens doen.

De Stichting Kinderopvang Huizen heeft besloten om de kinderen van de Sport BSO Jump In, gevestigd op het terrein van voetbalvereniging SV Huizen, tot nader orde niet meer op de kunstgrasvelden te laten spelen.