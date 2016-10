Asbest Oppad geen gevaar voor de volksgezondheid

LOOSDRECHT - De gezondheid van bewoners van het Oppad in Oud-Loosdrecht is niet in het geding geweest bij de sanering van vervuilde grond. Dat verklaarde wethouder Betske van Henten donderdagavond tegenover de raadscommissie bestuur en middelen.

Door Ronald Frisart - 8-10-2016, 9:44 (Update 8-10-2016, 9:44)

Ze beantwoordde vragen van Alette Zandbergen (De Lokale Partij) over de onrust onder bewoners. Aan het Oppad staan al huizen en er komen er meer. In de grond waar de nieuwe woningen moeten komen zijn eerder asbest en polycyclische aromatische koolwaterstoffen (paks) aangetroffen - kankerverwekkers.

