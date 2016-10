Justin Bieber slaat balletje in Naarden en smijt telefoon in water

NAARDEN - Justin Bieber heeft vrijdag een balletje geslagen op Golfbaan Naarderbos. Heel soepel ging dat niet: de temperamentvolle zanger smeet uit frustratie zijn telefoon in het water.

Dat meldt het AD. Na zo'n anderhalf uur in Naarden stapje Bieber weer in de auto. Zijn telefoon werd opgedoken om te voorkomen dat zijn fans massaal naar de golfclub kwamen in de hoop het toestel te scoren. De kapotte telefoon is meegegeven aan Justins beveiliging.

Het personeel schrok niet echt toen Justin opdook. ,,Het was weer eens wat anders dan een gewone werkdag", zegt een medewerker tegen Shownieuws.