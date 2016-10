Privacy aandachtspunt Wijdemeren

WIJDEMEREN - Hoe de gemeente Wijdemeren omgaat met de privacy van de inwoners is een punt van aandacht. Dat zei burgemeester Martijn Smit donderdagavond tegen de raadscommissie bestuur en middelen.

Door Ronald Frisart - 7-10-2016, 22:24 (Update 7-10-2016, 22:24)

De commissie besprak de stand van zaken bij het beheer van het archief en bij het ’informatiebeheer’. In het algemeen blijkt het daarmee in Wijdemeren wel snor te zitten, zo kon de commissie opmaken uit het even bevlogen als informatieve verhaal van een gespecialiseerde ambtenaar. Toch was er wel een punt van...