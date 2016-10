Wederom ongeval op Vreelandseweg in Kortenhoef

Foto’s: Wessel Kok Bekijk Fotoserie

KORTENHOEF - Op de Vreelandseweg heeft vrijdagavond een ongeval plaatsgevonden met meerdere voertuigen.

Door Lotte Verheul - 7-10-2016, 20:12 (Update 7-10-2016, 20:13)

Het ongeval vond plaats op de N201 ter hoogte van de Intratuin in Kortenhoef. Er waren meerdere voertuigen bij betrokken.

Hulpdiensten kwamen ter plaatse, waardoor de Vreelandseweg vast liep. Er zijn geen gewonden gevallen.

Er is een onderzoek ingesteld, omdat er meerdere keren ongelukken zijn gebeurd op deze plek. In verband met het onderzoek is de Vreelandseweg gedeeltelijk afgesloten.