Groot deel horeca Wijdemeren in de fout met alcohol

WIJDEMEREN - Het ’overgrote deel’ van de horeca in Wijdemeren schonk alcohol aan (te) jonge mystery guests die eerder dit jaar toetsten of dranklokalen zich houden aan de regels. Ze hebben van burgemeester Martijn Smit een bestraffende brief gekregen.

Door Ronald Frisart - 7-10-2016, 21:01 (Update 7-10-2016, 21:01)

Dat vertelde Smit donderdagavond aan de raadscommissie bestuur en middelen. Hij heeft de horeca-uitbaters die het met de regels niet zo nauw namen een boete van 1.350 euro in het vooruitzicht gesteld als ze nog een keer worden betrapt.

