Woonkamer gezin Huizen beschoten

foto Henk Runhaar Glasplaten voor de kogelgaten in het woonkamerraam.

HUIZEN - De woonkamer van de hoekwoning van een jong gezin aan de Witte de Withstraat in Huizen is vrijdagochtend vroeg beschoten. De politie heeft nog geen idee wat er achter de schietpartij zit.

Door Henk Runhaar - 7-10-2016, 17:57 (Update 7-10-2016, 18:09)

Er zitten twee kogelgaten in het grote raam van de woonkamer. ,,Precies op hoofdhoogte als je op de bank zit’’, huivert een buurvrouw. Haar man werd wakker van knallen. ,,Hij dacht dat er autobanden ploften.’’

Ook andere buren schrokken wakker. ,,Ik dacht meteen aan schoten’’, vertelt een buurman. ,,Gewoon omdat ik wist: dit is geen vuurwerk. En ook omdat ik wel eens echte schoten heb gehoord. Ook bij schietspellen ja’’, grijnst hij. Omdat het jonge stel geen gegil of sirenes hoorde, zijn ze verder gaan slapen. ,,We dachten dat het rond half vijf was’’, zegt zij.

Dat er geen paniek was, komt doordat de bewoners van het getroffen huis niet wakker werden van de schoten. Dat zegt politiewoordvoerder Bernhard Jens. De politie is pas in de loop van de ochtend gealarmeerd. ,,We hebben hulzen gevonden en zijn bezig met onderzoek’’, aldus Jens.

In de buurt is algemeen bekend dat het huis wordt bewoond door de broer van profvoetballer Nordin Amrabat, die ooit door Ajax werd opgepikt bij Huizer voetbalclub De Zuidvogels. Het gezin zelf was gistermiddag niet thuis. ,,Gevlucht’’, speculeren buurtbewoners. ,,We zien altijd wel opvallend dure auto’s voor de deur daar. Maar verder is het een heel normaal gezin.’’