Amerikaanse gekte bij Hilversumse volleybal-babes

HILVERSUM - Bij de Hilversumse sporthal Kerkelanden gaat zaterdagmiddag het dak eraf. Jeugdtrainer van volleybalvereniging Gemini-S Sanne van der Linden heeft er zin in.

Door Annemarie de Jong - 7-10-2016, 17:54 (Update 7-10-2016, 17:54)

Vertel, wat gaat er gebeuren?

„Heel gaaf. Het professionele WK-entertainmentteam van de Nederlandse Volleybalbond komt de wedstrijd van onze meiden-A van Gemini-S tegen Sovoco uit Soest een extra boost geven. Een dj, presentator en mascotte Spike zwepen het sfeertje lekker op. Amerikaanse toestanden. Wordt feest!”

Wow, hoe krijgen jullie dat nou voor elkaar?

„Tijdens de ’Week van het Sportplezier’ deden we met ingezonden filmpjes mee aan een wedstrijd van de volleybalbond. Filmpjes van leuke spelletjes tijdens trainingen. Volleyballen met skippyballen, lachen hoor. Trainen is echt niet suf en saai. Die filmpjes delen we op social media met #sportplezier.

Maar ik had nooit verwacht dat we zouden winnen. Ha ha ja, dat komt vast omdat we uit de mediastad komen. Als prijs krijgen we het entertainmentteam op bezoek.”

Hoe bijzonder is dat?

„Dit professionele entertainmentteam treedt normaal op tijdens topwedstrijden. Ook bij het WK-beachvolleybal en EK-damesvolleybal in 2015. Dus zo’n show tijdens een breedtesportwedstrijd bij de jeugd, ja, dat is echt uniek.

Onze meisjes-A zijn al best zenuwachtig. Deze wedstrijd met alle show erom heen, gaan ze nooit meer vergeten.”

Mooie reclame voor Gemini-S

„Cool hè! Een supermooie kans om te laten zien wie we zijn. Een gezellige vereniging met zaal- én beachvolleybal. En we spelen óók op hoog niveau.

We merken aan het aantal nieuwe jeugdleden dat volleybal leeft. Mensen hebben tijdens de Olympische Spelen zo genoten van de volleybalvrouwen en de beachvolleyballers. Zou geweldig zijn als sporthal Kerkelanden bomvol zit tijdens Super Saterday.”

Wethouder Floris Voorink is zaterdagmiddag om 16.45 uur aanwezig in Sporthal Kerkelanden aan de Franciscusweg voor de uitreiking van de Sportplezierprijs. De wedstrijd meisjes-A Gemini-S tegen Sovoco begint om 17.00 uur.