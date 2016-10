Vernieljeugd Hilversum kan los blijven gaan

Archieffoto Het Ooievaarplein was lange tijd doelwit van vernielzuchtige jeugd.

HILVERSUM - Hilversum weigert ’hard en snel’ in te grijpen om ernstige jeugdoverlast in te dammen. Volgens burgemeester Pieter Broertjes slaan ’harde interventies’ de plank mis. Hij houdt vast aan de lange termijn aanpak. In de praktijk wordt jeugd die kwaad wil nog geen strobreed in de weg gelegd.

Door Henk Runhaar h.runhaar@hollandmediacombinatie.nl - 7-10-2016, 16:23 (Update 7-10-2016, 16:23)

Recente voorbeelden hiervan zijn er legio in Oost. Bewoners van het bijvoorbeeld het Jac. P. Thijsseplein staat het water aan de lippen. Mensen overwegen een haastige verhuizing, willen dus op de vlucht slaan.

