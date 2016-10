Tweede editie Groot Goois Dictee in raadhuis Hilversum

archieffoto studio kastermans De editie van het Groot Goois Dictee van 2015, met presentator Herman van der Zandt. archieffoto studio kastermans

HILVERSUM - Kakbacchanalen, Gooise chic en nouveaux-richesregio. Dat waren de instinkers vorig jaar van het eerste Groot Goois Dictee. Maker van het dictee, journalist en NOS-nieuwslezer Raymond Serré, is druk bezig met de tweede editie van het dictee. Die vindt dinsdagavond 25 oktober plaats in het raadhuis in Hilversum.

Door Susanne van Velzen - 7-10-2016, 16:18 (Update 7-10-2016, 16:18)

De organisatie is ook dit jaar in handen van de Lionsclubs Hilversum en ’t Gooi. Vorig jaar zaten ruim honderd deelnemers in de raadzaal en de burgerzaal te zwoegen op de zinnen voorgelezen door NOS-presentator Herman van der Zandt.

Dit jaar verwacht Frits Vogel van Lions Hilversum meer deelnemers. ,,Ook doen er prominenten mee. We hebben Willem van Kooten, Hans Böhm en Suzanne Bosman weten te strikken. Met Koos Postema wordt nog gepraat. Ook een aantal Hilversumse wethouders heeft toegezegd. Arjo Klamer en Floris Voorink. Wimar Jaeger gaat ook een poging wagen.”

Leerlingen van het Gemeentelijk Gymnasium, het Comenius College, het ATC en het Roland Holst schrijven ook mee. Net als de winnaar van vorig jaar, Rein Leentfaar uit Breskens met nul fouten. ,,Dat was de eerste die zich ingeschreven heeft voor dit jaar. Ook voor de laatste winnaar van het Groot Dictee der Nederlandse Taal reserveren we een plekje. Hij is de zoon van een van onze bodes uit het raadhuis”, zegt Vogel.

Het Groot Goois Dictee wordt dit jaar voorgelezen door Diewke Teertstra, nieuwslezeres van NOS radio. Het dictee heeft net als vorig jaar een Gooise insteek. De jury staat onderleiding van burgemeester Pieter Broertjes. De opbrengst van de avond (sponsor- en deelnemersgeld) is voor de digitale leestafel van het Taalhuis van de bibliotheek in Hilversum. De Lions clubs hebben de aanpak van laaggeletterdheid omarmt. Vorig jaar werd ruim 4.500 euro opgehaald. Vogels verwacht dit jaar een hoger bedrag. Aanmelden voor het dictee kan via hetgrootgooisdictee.nl.