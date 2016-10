’Gordon, mag mijn vriendin een foto van je?’

foto studio kastermans/daniëlle van coevorden Gordon verrast Gooizichtbewoonsters Bep Hofmann (r) en Mien Blokker met een uitje naar de Albert Cuypmarkt.

HILVERSUM - Als Gordon naast haar rolstoel door zijn knieën zakt grijpt Bep Hofmann (83) meteen haar kans. ,,Mijn vriendin vroeg of ze een foto van je mag hebben.”

Door Susanne van Velzen - 7-10-2016, 15:13 (Update 7-10-2016, 15:23)

De zanger, presentator en ambassadeur van ouderen in Nederland kijkt haar lachend aan. ,,Natuurlijk schat, wat wil ze? Een röntgenfoto?”

Bep Hofmann zit vrijdagochtend voor de deur van verzorgingshuis Amaris Gooizicht in Hilversum helemaal klaar op de oranje loper om een dagje uit te gaan. De Albert Cuypmarkt in Amsterdam is de bestemming. Samen met medebewoonster Mien Blokker (80) en vrijwilligsters Cecile van Dijck en Marjolijn Olland wachten ze op het busje.

,,Wist u dat ik op de Albert Cuyp heb gestaan vroeger? Met damesondergoed. Ik weet dus precies wat u aan hebt.”

De dames Hofmann en Blokker hebben er zin in. Ze worden getrakteerd door de organisatie van de Nationale Ouderendag, die gisteren voor de tweede keer in Hilversum gehouden werd. Een jaarlijks landelijk evenement om aandacht te vragen voor eenzaamheid onder ouderen.

Zuurkool

De wensen van zeventig Hilversumse ouderen worden vervuld. Van een potje domino spelen tot een bezoek aan het Rijksmuseum in Amsterdam en van een bord zuurkool met spek eten tot een bezoek aan de molen in Vinkeveen. En in negen buurthuizen in Hilversum trakteren de lokale Albert Heijn-filialen 300 ouderen op een high tea.

Gordon, die zich al jaren inzet voor ouderen, geeft vrijdagochtend in Gooizicht het startschot voor de dag. Hij neemt het ambassadeurschap bloedserieus. Is oprecht begaan met het lot van eenzame ouderen en spreekt zijn bewondering voor het personeel in de ouderenzorg nadrukkelijk uit. ,,Toen ik vanochtend hier aankwam zag ik al die jongens en meiden die zich zo uit de naad werken. En die meer verdienen dan ze nu krijgen. Ik ben zó trots op jullie. Echt groot applaus.” Met het televisieprogramma ’Geer & Goor: zoeken een hobby’, waarin Gordon zich met collega Gerard Joling inzet voor ouderen, is hij genomineerd voor de Televizier Ring. Hij kan het niet laten om even gekscherend de ouderen op te roepen op hem te stemmen.

Fleur Vos, één van de organisatoren van Nationale Ouderendag in Hilversum, hoopt dat de dag leidt tot structurele aandacht voor de doelgroep. ,,Hoe moeilijk is het om een kopje koffie te drinken met iemand of een wandeling te maken in het bos.