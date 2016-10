Piloot Zweedse drugsvlucht op vrije voeten

Illustratie Frank Muntjewerf

HILVERSUM - De 49-jarige piloot van de maandag op Vliegveld Hilversum door de politie onderschepte drugsvlucht naar Zweden is inmiddels alweer vrijgelaten. Dat meldt het Openbaar Ministerie desgevraagd.

Door Henk Runhaar - 7-10-2016, 14:00 (Update 7-10-2016, 15:30)

De Zweedse vlieger is na verhoor heengezonden. De tweede verdachte, een 34-jarige man uit Zweden, zit nog wel vast. Hij moet volgende week donderdag voor de raadkamer van de rechtbank verschijnen. Die bepaalt dan of zijn voorarrest wordt verlengd.

Deze man werd in Hilversum betrapt met twee kilo cocaïne in zijn tas. Het duo vloog zondag met een zespersoons propellervliegtuig vanuit Zweden naar Hilversum. De politie was getipt en wachtte ze op.

