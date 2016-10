’Geopark Unesco in 2017 of 2018’

TOERISMELAREN - De regio Gooi en Vechtstreek kan mogelijk al in 2017 of 2018 de officiële status krijgen van Geopark. Medewerkers van ’Geopark Gooi en Vecht’ hebben dat twee weken geleden gehoord op een Unesco-conferentie in het Engelse Torquay.

Door Casper van den Broekc.van.den.broek@hollandmediacombinatie.nl - 7-10-2016, 23:48 (Update 7-10-2016, 23:48)

Optimisme bij presentatie app en folder met wandelingen door uniek wereldlandschap

Die optimistische mededeling werd vrijdag gedaan tijdens de presentatie van de eerste twee wandelingen langs enkele ’sites’ binnen het Geopark Gooi en Vecht. Opnieuw werd daar benadrukt hoe uniek deze streek in de wereld is. Alleen hier zijn zowel de oorspronkelijke aardlagen aanwezig als de veenweidengebieden en is in beide delen de invloed van de mens goed zichtbaar. Regio Gooi en Vechtstreek zou daarmee, na de Hondsrug in Drenthe, het tweede Unesco-Geopark van Nederland worden. Unesco is de culturele organisatie binnen de Verenigde Naties.

Voorzitter Nicolien van Vroonhoven, in het dagelijks leven wethouder van Hilversum, was op de bijeenkomst in theehuis ’t Bluk optimistisch over de kansen om van deze regio een Geopark te maken. Op de bijeenkomst waren veel archeologische en natuurorganisaties aanwezig die aan het project deelnemen. Volgens de voorzitter staat ’Geopark Gooi en Vecht’ bestuurlijk gezien goed op de rails. Het is nu zaak om bij de Unesco ’alle stempeltjes binnen te halen’. Een Geopark moet aan veel eisen voldoen. ,,Het gaat gewoon lukken”, vertelde zij aan de toehoorders. ,,De ondergrond is goed, nu gaat het er om iedereen te overtuigen van het unieke karakter van deze streek.”

Bij het opzetten van een Geopark gaat het niet alleen om aardwetenschappen, geologie en studies naar de menselijke invloeden, maar ook om dat bij een breed publiek bekend te maken. De Unesco stelt speciale eisen aan de ’sites’. Dit kunnen musea en uitkijkpunten zijn, maar ook andere toeristische trekkers.

Om die reden werden vrijdag, met sponsorgeld van de Rabobank, VVV-apps en VVV-folders gepresenteerd van respectievelijk het voorbeeldgebied Zuiderheide met Laarder Wasmeren en van de Zuiderheide met Sint Janskerkhof. Via de app kunnen bezoekers van dit gebied rond het theehuis een wandeling maken.

Ook werd de nieuwste poster gepresenteerd, waarmee ’Geopark Gooi en Vecht’ bekendheid hoopt te krijgen. De gebeurt met behulp van de breed gedragen slogan: „God created the World, but the Dutch created The Netherlands.” Op de poster is te zien hoe vanaf de oertijd het landschap hier is gevormd.