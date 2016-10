Weespers praten mee over de toekomst van de stad

WEESP - Nu uit het bestuurskrachtonderzoek ’Weesp meet eigen kracht’ is gebleken dat de Vechtstad niet zelfstandig verder kan, heeft de gemeenteraad bekeken welke samenwerkingsvormen en -partners er zijn.

Door Van onze verslaggever - 7-10-2016, 20:00 (Update 7-10-2016, 20:00)

Er zijn twee opties: samenwerking zoeken binnen de regio Gooi en Vechtstreek of daarbuiten. Bij de eerste optie gaat de voorkeur van de raad uit naar Gooise Meren en buiten de regio is Amsterdam ’de meest logische keuze’, aldus de gemeente in een persverklaring. De stuurgroep bestuurlijke toekomst stelt voor om samenwerking met Gooise Meren en Amsterdam nader te onderzoeken.

Er zijn verschillende vormen van samenwerking: intensieve ambtelijke samenwerking, ambtelijke fusie en bestuurlijke fusie, waarbij een nieuwe gemeente ontstaat. De gemeenteraad geeft de voorkeur aan een ambtelijke samenwerking dan wel fusie. ,,Hoewel een bestuurlijke fusie op de middellange termijn (vijf tot zeven jaar) onvermijdelijk lijkt, streeft de gemeenteraad naar een geleidelijk verloop van het samenwerkingstraject”, staat in de verklaring.

Maar, de gemeente hakt geen knopen door zonder de Weespers zelf erbij te betrekken. Inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers kunnen in de komende week meepraten over de bestuurlijke toekomst van Weesp. Dinsdag 11 oktober is er in de Grote Kerk aan de Nieuwstraat een discussie over de tokomstvisie van Weesp. Aanvang 19.30 uur. Donderdag 13 oktober om 20.00 uur praat de commissie algemene zaken erover in de raadzaal van het stadhuis.