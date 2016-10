Getuigen helpen politie inbrekers pakken in Hilversum

HILVERSUM - De politie heeft donderdagavond in Hilversum drie verdachten aangehouden op verdenking een woninginbraak en een poging tot inbraak. De verdachten konden mede worden gepakt door hulp van getuigen.

Rond 20.50 uur zag een getuige hoe drie mannen uit een tuin van een woning aan de Ludenstraat wegrenden. Eén van hen was over een schutting gesprongen en de poortdeur naar de tuin was vernield. Agenten zetten de wijk af en een Burgernetactie werd gestart. Een oplettende getuige had gezien dat drie verdachte personen in een donkere auto reden op de Larenseweg. De auto kon getraceerd worden en worden gestopt. In de auto zaten drie mannen die voldeden aan het opgegeven signalement en werden aangehouden.

Blaricum

In de woning in de Ludenstraat in Blaricum bleek ook iemand te hebben geprobeerd in te breken. In de auto vonden agenten sieraden die afkomstig bleken te zijn van een eerder gepleegde inbraak die avond. Daar was een bewoner van de Driftlaan in Blaricum even boodschappen wezen doen tussen 19.40 en 19.50 uur. Toen hij thuiskwam zag hij drie mannen in de straat lopen. In zijn woning bleek ingebroken te zijn waar onder andere sieraden waren gestolen.

Of het hier om dezelfde mannen gaat is nog niet duidelijk. De drie verdachten, twee mannen van 23 en 30 jaar uit Arnhem en een 27-jarige man uit Ede, zitten vast. Een nader onderzoek is ingesteld.