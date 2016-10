Cystic fibrosis-patiënt Peter Bras uit Hilversum wil van opgeven niks weten

foto studio kastermans/ben den ouden Hilversummer Peter Bras heeft de longziekte cystic fibrosis en gaat in training om de alternatieve Elfstedentocht in Oostenrijk te rijden.

HILVERSUM - Peter Bras heeft cystic fibrosis. Gemiddeld worden patiënten met taaislijmziekte veertig. ,,Ik ben met mijn 36 dus bejaard.” Op 3 februari 2017 doet hij mee aan de alternatieve Elfstedentocht in Oostenrijk. Tweehonderd kilometer over de Weissensee voor het goede doel, Skate4air. Nu alleen nog even leren schaatsen. Het verhaal van een veerkrachtige optimist.

Door Susanne van Velzen - 8-10-2016, 7:00 (Update 8-10-2016, 7:00)

Honderden mails komen elke week op de redactie binnen. Met tips, nieuwtjes, verzoeken. Soms zit er een bericht tussen dat zo binnen knalt dat je meteen de...