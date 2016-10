Café De Dokter veroordeeld na schenken aan minderjarige

Foto ANP Verboden onder de 18.

HILVERSUM - De eigenaar van café De Dokter in Hilversum moet een boete van 1360 euro betalen omdat een 16-jarige in het café alcohol heeft gedronken. De bestuursrechter in Utrecht keurde donderdag de boete goed die de gemeente Hilversum voor die overtreding van de alcoholregels had uitgeschreven.

Door Jurgen Swart - 6-10-2016, 19:20 (Update 6-10-2016, 19:20)

Op 18 oktober 2015 bezocht een controleur van de gemeente het café. Die controleur noteerde dat de leeftijd van jongeren werd gecontroleerd voordat zij het café werden binnen gelaten. De meerderjarigen kregen een polsbandje. Maar...