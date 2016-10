BEL-burgemeesters verkiezen Hilversum boven Huizen

EEMNES - De colleges van de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren (BEL) willen in de toekomst intensief samenwerken met de gemeente Hilversum. Ze zien daarentegen niets in het opdelen van de regio in twee of drie grote gemeenten. Dat maakten de drie burgemeesters van de BEL-dorpen donderdag bekend.

Door Michel van den Bergh - 6-10-2016, 18:49 (Update 6-10-2016, 18:59)

De burgemeesters reageren hiermee op het rapport van Deloitte naar de bestuurskracht in de regio. De opdracht hiervoor werd gegeven door het provinciebestuur.

Laren en Blaricum hebben volgens Deloitte de zaken weliswaar op orde, maar zijn ambtelijk en bestuurlijk wel kwetsbaar. Ook is de regio niet slagvaardig genoeg. Eemnes werd niet onderzocht, omdat de gemeente in de provincie Utrecht ligt.

Als het aan de BEL-colleges ligt, blijft Huizen de samenwerkingspartner op het gebied van het Sociaal Domein. Maar voor andere uitvoerende taken lonken de BEL-bestuurders nadrukkelijk naar de mediastad.

Meer massa

Hilversum is volgens de BEL-burgemeesters een meer voor de hand liggende partner voor de uitvoering van taken op het gebied van Personeel, Informatie, Organisatie, Financiën, Huisvesting en Automatisering: de zogenaamde PIOFHA-taken.

,,Met Hilversum erbij creëren we meer massa’’, zegt burgemeester Elbert Roest van Laren, doelend op de 70.000 inwoners van Hilversum en de schaalgrootte die met samenwerking kan worden bereikt. Roest hoopt dat Wijdemeren zich ook bij de samenwerking voegt.

Doorbreken

De BEL-colleges willen de regionale daadkracht versterken met een ’coalition of the willing’. ,,In Gooi en Vechtstreek is het vaak is het zo geweest dat dingen niet tot stand kwamen omdat één of meer partners het er niet mee eens waren. Dat willen we doorbreken door allianties te vormen met partijen die samen wel wat tot stand willen brengen’’, aldus de burgemeester van Laren.

Volgens de colleges is het standpunt een advies aan hun gemeenteraden, die uiterlijk 14 november op het rapport van Delloite moeten reageren.