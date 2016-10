Oversteek ’brandweerkruising’ veiliger

Foto Studio Kastermans/Danielle van Coevorden De ’brandweerkruising’ wordt binnenkort aangepast, een klus die twee weken verkeershinder betekent.

HILVERSUM - De ’brandweerkruising’ Kamerlingh Onnesweg/Lorentzweg in Hilversum wordt binnenkort eindelijk serieus onder handen genomen. Doel is het oversteken van de Ring Oost veiliger te maken, vooral voor schoolkinderen.

Door Henk Runhaar - 6-10-2016, 18:46 (Update 6-10-2016, 18:58)

Daarvoor worden de voorsorteerstroken voor linksafslaand verkeer weggehaald. In plaats daarvan worden de middengeleiders verbreed. Kinderen en ouders kunnen dan voortaan in tweeën oversteken.

De aanpassing van de kruising duurt twee weken. Het werk start in de ’autoluwe’ herfstvakantie (maandag 17 oktober). Daarvoor is gekozen omdat de buitenring voor de helft dicht moet om de veiligheid van de wegwerkers te garanderen. Ringrijders kunnen alleen doorrijden richting Den Uylplein.

Geblokkeerd

De andere kant op gaat in de klusperiode via de Larenseweg en de Jan van der Heijdenstraat. De ventweg aan de kant van de Lorentzvijver wordt afgesloten om ’sluipers’ af te stoppen. Op donderdag 27 oktober is de kruising volledig afgesloten omdat er dan wordt geasfalteerd.

Dat er wat staat te gebeuren op de kruising bij de Hilversumse brandweerkazerne is voor passanten al een jaar duidelijk. De linksafstroken zijn met halve rood-witte paaltjes geblokkeerd. Dit is een proefopstelling van de gemeente om de effecten van de ingreep te onderzoeken.

Hilversum ging niet over een nacht ijs, omdat bij deze kruising grote belangen op het spel staan.

Die van de brandweer, die natuurlijk te allen tijde moet kunnen uitrukken, maar ook de kinderen, ouders en complete groepen van de Lorentzschool en kinderopvang Bink. En natuurlijk de reguliere verkeersstroom op de Hilversumse buitenring.