Bende Poolse fietsendieven op vrije voeten

ANP

BUNSCHOTEN - De rechtbank heeft donderdag vijf Polen vrijgelaten die eerder dit jaar zijn opgepakt, toen de politie zestig dure gestolen fietsen vond bij hun woning, een vakantiehuisje in Bunschoten.

Door Jurgen Swart - 6-10-2016, 18:38 (Update 6-10-2016, 19:13)

De mannen worden beschuldigd van de diefstal van talloze fietsen in heel Midden-Nederland, en van het vormen van een criminele organisatie.

De aanhouding vond plaats nadat een verdachte begin juli werd gefilmd, toen hij een lokfiets pikte in Harderwijk.

De politie volgde de wagen van de dieven vervolgens naar de woning aan de Westdijk in Bunschoten. Bij dat huis vond de politie de zestig dure gestolen fietsen. Vooral het merk Gazelle was populair bij de bende.

Er stonden ook elektrische fietsen. Volgens de officier was de voorraad fietsen zeker 40.000 euro waard.

Heterdaad

De vijf Polen die in het huisje verbleven, mannen in de leeftijd van 19 tot 28 jaar oud, werden op heterdaad betrapt. In het huis lagen stickervellen die werden gebruikt om de fietsen om te katten.

Ook lagen er brieven die waren geadresseerd aan verschillende verdachten. De huur werd betaald door een paar van hen. Criminaliteit en geweld door Polen leidde in Bunschoten deze zomer zelfs tot een extra raadsvergadering.

Valse nummerplaten

Donderdag was de eerste zitting in hun strafzaak. Volgens de officier is de bende al vijf jaar actief in het stelen van fietsen in Nederland. De officier wees erop dat de mannen in auto’s met valse nummerplaten op fietsenjacht gingen.

Daarna werd in Bunschoten de serienummers van de fietsen veranderd. Ook werden er nieuwe sloten opgezet. De fietsen werden vervolgens in een schone aanhanger weggebracht.

De advocaten vroegen om vrijlating. Zij wezen erop dat de vijf verdachten al honderd dagen in voorarrest zitten. Fietsendieven krijgen in Nederland niet zulke lange straffen. Meer dan een paar fietsendiefstallen zijn er toch niet te bewijzen, stelde de verdediging. De advocaten waren ervan overtuigd dat de Polen niet zouden vluchten als ze zouden worden vrijgelaten.

Spoorloos

De officier dacht daar heel anders over. Die was ervan overtuigd dat de verdachten direct spoorloos zijn. Hij wees erop dat de verdachten die lid zijn van een criminele organisatie hun straf nog lang niet hebben uitgezeten.

Dat was de rechtbank met de officier eens. Toch liet de rechtbank de mannen om persoonlijke redenen vrij.

Ze moeten een adres in Nederland achterlaten waar ze bereikbaar zijn voor justitie. Ook moetenze op de volgende zitting (24 november) in de rechtbank verschijnen. De inhoudelijke behandeling van de strafzaak is in februari.