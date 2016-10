Kinderen van De Taalschool in Huizen: ’Bereid om keihard te werken’

Foto’s Studio Kastermans/Ben den Ouden Estephany en Lona spelen Wie of Wat Ben Ik? Bekijk Fotoserie

HUIZEN - Huizen is een nieuwe school rijker: De Taalschool, speciaal voor nieuwkomers. De meesten zijn kinderen van statushouders, momenteel vaak afkomstig uit Syrië. Maar in de klas zitten ook leerlingen uit Brazilië, de Filipijnen en Polen. Doel: de kinderen in een jaar tijd zo goed Nederlands leren dat ze op een verantwoorde manier kunnen instromen in het reguliere basisonderwijs. Op bezoek bij De Taalschool.

Door Marjolein Vos - 6-10-2016, 16:57 (Update 6-10-2016, 17:01)

De wanden van de lokalen van De Taalschool in het Holleblokcomplex in Huizen zijn nog kaal. De...