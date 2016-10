Ingepakte kazemat langs Gooilandseweg lijkt een raadsel

Foto Studio Kastermans/Leon Dakkus

WEESP - Er wordt uiterst geheimzinnig gedaan over de reden waarom een kazemat langs de Gooilandseweg bij Weesp (en naar verluidt ook in Ankeveen) à la Christo is ingepakt in blauw plastic.

Door Tamar de Vries - 6-10-2016, 20:00 (Update 6-10-2016, 20:00)

Pas over twee weken zou er enig licht op de zaak geworpen kunnen worden, vertelden de twee mannen die eerder deze week bezig waren het vraagteken aan te brengen aan de fotograaf.

Voor zover bekend is de gemeente Weesp niet op de hoogte van het inpakwerk. De kazemat op de foto...