Hilversumse schilder Tjalf Sparnaay exposeert met fotokunst

Foto Christian Soja Tjalf Sparnaay bij de Berlijnse Muur. Bekijk Fotoserie

HILVERSUM - Kunstenaar Tjalf Sparnaay staat bekend om zijn Megarealisme; schilderijen van ketchupflessen, hamburgers en gebakken eieren. In de Bernarducci Meisel Gallery in New York is vanaf deze week een andere kunstvorm van zijn hand te zien. Onder de titel ’Urban Works of Art’ toont Sparnaay vier fotoseries over vaak onbedoelde kunst in een stedelijke omgeving, aangetast door de tand des tijds.

Door Joyce Huibers - 7-10-2016, 16:22 (Update 7-10-2016, 16:22)

Op de grote houten tafel in zijn lichte Hilversumse atelier liggen brokstukken graffiti afkomstig van de Berlijnse Muur. Bij dit...