Voorlopig geen tweerichtingsverkeer op Emmastraat

Foto: Studio Kastermans Ondernemers hebben met succes geprotesteerd.

HILVERSUM - Op de Emmastraat in Hilversum komt voorlopig geen tweerichtingsverkeer.

Door Valentijn Bartels - 6-10-2016, 15:48 (Update 6-10-2016, 16:18)

Wethouder Floris Voorink (verkeer) stelde voor het omstreden plan op te nemen als verkiezingsonderwerp in 2018, waardoor tegenstanders voorlopig rustig adem kunnen halen. Dat besluit nam de wethouder nadat de commissie verkeer en beheer overwegend negatief adviseerde over het definitieve plan. Vooral de verkeersveiligheid in het definitieve ontwerp was volgens de meeste fracties onvoldoende aanwezig. Het college gaat wel een zogeheten bypass aanleggen tussen de Emmastraat en de Langestraat. Ook het...