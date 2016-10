’Fusiedatum 1 januari 2023 is niet heilig’

WIJDEMEREN - De datum 1 januari 2023 is niet heilig voor fusies of andere vormen van samenwerking in het Gooi en de Vechtstreek. Wat eerder of iets later is wat betreft de provincie Noord-Holland ook goed. Dat zei gedeputeerde Jack van der Hoek woensdagavond in het gemeentehuis van Wijdemeren.

Door Ronald Frisartr.frisart@hollandmediacombinatie.nl - 6-10-2016, 13:51 (Update 6-10-2016, 13:51)

Van der Hoek en Deloitte-medewerkers Dirk Louter en Marco Pot waren naar de Rading in Loosdrecht gekomen om vragen van Wijdemeerse raadsleden te beantwoorden over het bestuurskrachtonderzoek. Wijdemeren scoorde daarbij ’onvoldoende’. Pot stelde...