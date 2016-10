’Drugssmokkel vanaf Vliegveld Hilversum is heel dom’

illustratie Frank Muntjewerf De politie kreeg een tip uit Zweden en kon op Vliegveld Hilversum een cokevlucht naar Scandinavië verijdelen. Bekijk Fotoserie

HILVERSUM - Drugs smokkelen via Vliegveld Hilversum. Het klinkt heel spannend, erkent bestuurslid Vincent Kager van het vliegveld. ,,Maar geloof me, het is het domste wat je kunt doen.’’

Door Henk Runhaar h.runhaar@hollandmediacombinatie.nl - 6-10-2016, 13:46 (Update 6-10-2016, 13:46)

,,In de kleine luchtvaart wordt het allemaal zó gecontroleerd. We hebben het meteen door als er verdachte dingen gebeuren.’’

De politie alarmeren was zondag niet nodig. Vanuit Zweden was de politie in Hilversum al getipt over de blijkbaar geplande cocaïnevlucht. Agenten stonden onopvallend paraat toen de Piper Lance zeszitter rond drie uur ’s middags...