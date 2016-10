Glazen huis volgend jaar niet naar Hilversum

Archieffoto

Het Glazen huis van de 3FM-actie Serious Request staat volgend jaar niet in Hilversum. Dj Michiel Veenstra meldde donderdag in zijn programma dat het Glazen huis naar Apeldoorn gaat. Het is de eerste keer dat de actie in Gelderland plaatsvindt.

Door Wim Wegman - 6-10-2016, 11:33 (Update 6-10-2016, 13:32)

De komende editie is in Breda. Tijdens Serious Request, dat plaatsvindt van 18 tot en met 24 december, wordt geld ingezameld voor een zogenoemde 'stille ramp'. Dit jaar vraagt de radiozender in samenwerking met het Rode Kruis aandacht voor kinderen die sterven aan longontsteking. Welke dj's de komende editie in het Glazen Huis zitten, wordt volgende maand bekendgemaakt.

Vorig jaar werd ruim 8,4 miljoen euro opgehaald voor jongeren in conflictgebieden. Toen stond het Glazen Huis in Heerlen.

