Hilversummer die scootmobiel schepte reed onverzekerd rond

HILVERSUM - De 22-jarige Hilversummer die woensdagavond een scootmobielrijdster schepte op de Schapenkamp in Hilversum reed onverzekerd rond. Dat meldt de politie. Zijn bestelwagen is in beslag genomen.

Door Henk Runhaar - 6-10-2016, 11:30 (Update 6-10-2016, 13:32)

Bij het ernstige ongeval ter hoogte van het Achterom raakte het slachtoffer, een 58-jarige Hilversumse, ernstig gewond. Ze heeft een aantal botten gebroken en twee hoofdwonden. De ambulancedienst rukte uit met zeker vier voertuigen. Ook werd een medisch team ingevlogen per traumahelikopter. Het toestel landde voor het station.

De vrouw kreeg volgens de politie voorrang van een rechtsafslaande automobilist. Toen ze overstak werd ze van links aangereden door de bestelwagen. De klap was zo hard, dat de Hilversumse werd gelanceerd en meters verderop tegen het wegdek smakte.

De bestuurder meldt zelf op de website van deze krant dat hij zeker niet harder reed dan het toegestane maximum van 50 kilometer per uur. De auto staat nog of al op winterbanden, dat zou de heftige slipsporen verklaren, stelt de Hilversummer. ,,Ik had voorrang op die kruising. Mijn zicht werd geblokkeerd door een stilstaande auto die rechtsaf sloeg vanaf het Achterom. Uiteraard ben ik zelf ook erg geschrokken en mijn passagier ook. We leven mee met het slachtoffer en wensen haar een snel herstel toe.’’

De politie doet nader onderzoek.

