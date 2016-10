Boekweitkorrels en adelaar op het schild

PR ontwerp gemeentewapen Gooise Meren

GOOISE MEREN - Het schild van Muiden, de vijf boekweitkorrels van Bussum en de tweekoppige adelaar van Naarden. Die ingrediënten heeft de Hoge Raad van Adel (HRvA) gebruikt om een nieuw wapen te ontwerpen voor de gemeente Gooise Meren.

Door Alexander Poort - 6-10-2016, 11:30 (Update 6-10-2016, 11:30)

’Uitgangspunt voor het ontwerp is het wapen van Muiden, in blauw een zilveren dwarsbalk’, schrijft de HRvA in een begeleidende brief aan de gemeente. ’Deze wordt beladen met de zwarte dubbelkoppige adelaar, de kenmerkende figuur uit het wapen van Naarden. De dwarsbalk wordt...