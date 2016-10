’Hangjongeren proberen het plein te heroveren’

Archief Kastermans Verlichting moet overlast verminderen op het Thijsseplein.

HILVERSUM - De lauwe herfstzon schijnt op het overdag rustige Jac. P. Thijsseplein.

Door Valentijn Bartels - 5-10-2016, 19:00 (Update 5-10-2016, 19:00)

Dit is de plek waar ’s avonds en ’s nachts hangjongeren bij buurtbewoners het bloed onder de nagels vandaan halen. Vernielingen, geluidsoverlast en intimiderend gedrag verpesten regelmatig het woonplezier van pleinbewoners.

Op deze zonnige herfstdag is het nauwelijks voor te stellen dat het hier op andere momenten slecht wonen is. Voordeuren staan ’gewoon’ open en buren maken een praatje. Toch is de ontspannen sfeer schijn.

„Maandag waren er weer incidenten. Het...