Scholing voor peutertjes splijt fractie DorpsBelangen

WIJDEMEREN - Hilariteit dinsdag in de Wijdemeerse raadscommissie maatschappelijk en sociale zaken: de fractie van DorpsBelangen sprak zichzelf in alle openheid danig tegen.

Door Ronald Frisart - 6-10-2016, 7:00 (Update 6-10-2016, 7:00)

Het ging over het beleid voor de voor- en vroegschoolse educatie. Hoofddoel is taal- en andere achterstanden van kinderen wegwerken vóór ze naar de basisschool gaan. Wethouder Sandra van Rijkom (onderwijs) zei dat het niet alleen gaat om kinderen van statushouders (asielzoekers die mogen blijven), maar ook om peutertjes van laaggeschoolde ouders. Het vizier is vooral gericht op kinderen...