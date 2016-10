Oude LTS Hilversum wordt snel woonwijkje

Foto's Henk Runhaar De vroegere LTS op bedrijventerrein Kerkelanden wordt een woonwijkje.

HILVERSUM - In de voormalige LTS op Hilversums bedrijventerrein Kerkelanden worden volgend jaar ’minstens’ vijftig sociale huurwoningen gemaakt.

Door Henk Runhaarh.runhaar@hollandmediacombinatie.nl - 5-10-2016, 13:39 (Update 5-10-2016, 13:49)

Dat meldt verantwoordelijk wethouder Nicolien van Vroonhoven (CDA). Volgens haar haalt het plan in één klap de druk van de ketel voor de huisvesting van statushouders, asielzoekers die in Nederland mogen blijven. Snel vijftig goedkope woningen erbij is volgens haar een garantie dat van ’verdringing’ van andere woningzoekenden door asielzoekers geen sprake is. En nog een belangrijk voordeel: veertig tijdelijke huizen voor asielzoekers in...