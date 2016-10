Larens Behoud roept op tot eenheid

LAREN - Larens Behoud roept de gemeenteraad op ’beter te luisteren naar de inwoners en de opvattingen van haar burgers te stellen boven de eigen - vaak landelijk - politieke opvattingen’.

Door Van onze verslaggever - 5-10-2016, 13:30 (Update 5-10-2016, 13:30)

Dat schrijft de partij in reactie op de uitspraak van de inwoners die massaal voor zelfstandigheid van Laren zijn. ,,We weten al jaren dat de zelfstandigheidswens steeds sterker leeft in Laren maar het is opmerkelijk dat dit nu zo massaal en zo duidelijk wordt uitgesproken. Het bewijs is geleverd: de inwoners van Laren willen baas in eigen dorp blijven en géén onderdeel uitmaken van een grote regionale gemeente. Dit is een steun in de rug voor onze politiek de afgelopen jaren”, zegt voorzitter Timo Smit.

Peter Calis, fractievoorzitter van Larens Behoud, stelt dat de raad niet kan negeren wat in de samenleving leeft. ,,Wij zouden groot respect hebben én ons petje af doen voor partijen die op basis van deze uitkomsten zouden stellen dat fuseren een heilloze weg is.”

Onlangs sprak de gemeente met de inwoners over hoe zij hun dorp in de toekomst zien. Naast de gesprekken is een enquête gehouden zijn met de groep inwoners ’de L100’ de uitkomsten uitgewerkt. Daar kwam uit dat 79% van de Larense inwoners het belangrijk vindt dat Laren een eigen gemeentebestuur heeft en 88% het belangrijk vindt dat Laren samenwerkt met andere gemeenten.