Betaalbaar wonen in Wijdemeren op 1

WIJDEMEREN - Betaalbaar wonen voor inwoners van de Wijdemeerse dorpen is wat betreft de plaatselijke politiek topprioriteit. Dat bleek dinsdagavond in de raadscommissie maatschappelijke en sociale zaken.

Door Ronald Frisart - 5-10-2016, 20:08 (Update 5-10-2016, 20:08)

Bijna alle fracties bedoelen met ’betaalbaar’ sociale huur tot 710 euro per maand of sociale koopwoningen die maximaal 180.000 euro mogen kosten. Het voorstel om die grens op te hogen naar 210.000 euro werd afgeschoten. In de Wijdemeerse reactie op de ontwerp-regionale woonvisie moet wat de raadscommissie betreft staan dat 180.000 euro toch echt de...