Ton Koopman dirigeert in Sint-Jan Weihnachtsoratorium

LAREN - Ton Koopman, dé Bach-autoriteit bij uitstek, onderbreekt zijn kersttournee door Duitsland, Zwitserland en Italië voor een weihnachtsconcert in eigen land. Op woensdagavond 14 december komt hij naar de Sint-Jansbasiliek in Laren. Dat meldt de organiserende Stichting Laren Klassiek.

Door Van onze verslaggeefster - 5-10-2016, 12:08 (Update 5-10-2016, 13:17)

Onder leiding van de wereldvermaarde dirigent start om 20.00 uur een bijzondere uitvoering van het Weihnachtsoratorium van Johann Sebastian Bach door het Amsterdam Baroque Orchestra & Choir met medewerking van solisten als Maarten Engeltjes, Martha Bosch, Tilman Lichdi en Klaus Mertens.

„Een bijzondere uitvoering voor iedereen die op zoek is naar dat andere kerstgeluid, omdat Ton Koopman uit de verschillende kerstcantates van Johann Sebastian Bach een nagenoeg fonkelnieuw kerstoratorium samenstelde. Een exclusief concert dus.” Het Weihnachtsoratoriumvertelt in zes delen het verhaal van de geboorte van Christus. Oorspronkelijk werden die delen niet op één avond maar in zes kerkdiensten van Kerst tot Driekoningen uitgevoerd. „Zoals we nu de delen van het Weihnachtsoratorium BWV 248 samenvoegen in één concert, zo kun je dat net zo goed met andere kerstcantates doen”, aldus Laren Klassiek.

Toegangskaarten kosten 59,50 euro (1e rang) en 49,50 euro (2e rang), inclusief 2,50 euro administratiekosten. Bestellen via http://www.larenklassiek.ntk.nl of de Nationale Theaterkassa 0900-9203 (0,45 cent p/m).