Papageno Kunstclub van start

LAREN - Kunstenares Maja Boot uit Blaricum start zondag 30 oktober met een Kunstclub in het Papageno Huis. Een gevarieerd programma is samengesteld met lessen als schilderen van boomstronken ’á la Karel Appel’, takkenbeelden maken en de nacht schilderen. Papageno Kunstclub is voor jongeren van 15 tot 21 jaar met én zonder autisme.

Schilderen van boomstronken ’á la Karel Appel’

Ervaring of talent is niet nodig. Interesse in én enthousiasme voor beeldende kunst en vormgeving wel. Maja Boot en verschillende gerenommeerde gastdocenten leren de deelnemers zich met uiteenlopende materialen creatief uit te drukken. De activiteiten bij de Papageno Kunstclub zijn gericht het versterken van het beeldend vermogen.

De lessen van Papageno Kunstclub vinden tweewekelijks plaats op zondag van 14.00 tot 17.00 uur. De kosten bedragen 8,50 euro per les. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via: activiteiten@papageno.nl" title="" target="_blank">activiteiten@papageno.nl.

Pascal Rijnders, directeur van het Papageno Huis: ,,In samenwerking met de inspirerende kunstenaar Maja Boot bieden wij een gevarieerd programma aan waarbij álle kinderen van 15 tot 21 jaar de kans krijgen hun talenten te ontwikkelen. Kunst stimuleert verwondering en creativiteit. Hieruit ontstaat openheid naar de ideeën en opvattingen van de ander en een besef om die ander in zijn waarde te laten. Op die manier draagt Papageno bij aan de vorming van jongeren tot creatieve en zelfstandige mensen met een open blik.”

Kunstenaar én kunstdocent Maja Boot staat te trappelen. De mede-oprichter van het Kunstenaarscollectief Blaricum en de Kinderkunstakademie in Blaricum zegt: ,,We gaan als echte kunstenaars aan het werk. Het wordt genieten en ik heb er enorm veel zin in.’’ Boot exposeert in het hele land met schilderijen die herkenbaar zijn aan hun unieke stijl. De inspiratie voor Boot’s werk komt voort uit realistische alledaagse dingen. Het zijn verwijzingen naar dingen die ze gezien en meegemaakt heeft.

Het Papageno Huis helpt jongeren met autisme om zo zelfstandig mogelijk te leven en een eigen plek midden in de samenleving te vinden. Er is woonruimte voor twaalf jongeren. Daarnaast kunnen zestig jongeren met autisme in het Papageno Huis deelnemen aan dagbesteding- en werkervaringsprogramma’s. Jongeren met én zonder autisme kunnen samen creatief aan de slag in het activiteitencentrum. Hier wordt muziek gemaakt, maar ook geschilderd, gedanst en geboetseerd.