Meisje op fiets gewond na aanrijding in Baarn

BAARN - Op de rotonde bij de Eemweg in Baarn is een meisje op een fiets woensdagochtend aangereden door een auto. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht.

Door Jan Balk - 5-10-2016, 9:12 (Update 5-10-2016, 9:12)

Het meisje op de fiets kwam op het voorraam van de auto terecht. De fiets raakte zwaar beschadigd.