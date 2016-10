Werkcafé bruisend hart in nieuw kantoor van Connexxion

Nieuwe kantoor van Connexxion.

HILVERSUM - Noodgedwongen vergaderen zonder een spatje daglicht in een oude televisiestudio in de kelder. Reikhalzend kijken de 250 medewerkers van vervoersbedrijf Connexxion uit naar het moment dat ze het voormalige Veronicagebouw aan het Laapersveld kunnen verruilen voor hun nieuwe onderkomen aan het Stationsplein in Hilversum.

Door Susanne van Velzen - 4-10-2016, 17:46 (Update 4-10-2016, 17:51)

Het voltallige personeel van het hoofdkantoor van Connexxion trekt in het leegstaande pand boven station Hilversum. Vier jaar geleden sloot de belastingdienst daar de deuren.

Connexxion, het grootste stad- en streekvervoersbedrijf van Nederland, noemt het nieuwe onderkomen de perfecte plek. ,,Op het Laapersveld is eigenlijk alles op en oud, er is ruimtetekort. Het pand is niet meer van deze tijd. Door de vele hokjes is het erg gesloten, het nodigt niet uit tot onderling communiceren. Op het Stationsplein krijgen we de beschikking over de begane grond en vier verdiepingen”, zegt een woordvoerder van Connexxion.

Architectenbureau DZAP is in de arm genomen om de boel flink op te frissen. Gekozen wordt voor een open kantooromgeving die ervoor moet zorgen dat het personeel elkaar makkelijk ontmoet en samenwerkt. ,,We gaan naar een andere manier van werken met elkaar. Veel meer informatie uitwisselen door elkaar te zien en met elkaar te praten. Zo inspireer en motiveer je elkaar. Je werkomgeving moet voelen als thuis. Het moet er prettig en veilig zijn.”

OV-knooppunt

Medewerkers gaan flexibel werken en voorzieningen met elkaar delen zodat iedere vierkante meter van het gebouw optimaal benut wordt.

Ook komt er in het kantoor een werkcafé. Daarin kan worden gewerkt, gegeten, vergaderd en koffie gedronken. Het werkcafé komt op de eerste verdieping en is door middel van een vide verbonden met de ontvangsthal. ,,Het café moet het bruisende hart worden van het bedrijf. Het idee is dat je de hele dag terecht kunt in het café.”

De keuze van Connexxion voor het Stationsplein is een logische volgens het bedrijf. ,,We gaan naar een ov-knooppunt, dat was een voorwaarde voor ons. Nu gaan we het personeel stimuleren om met het openbaar vervoer te komen. We willen het goede voorbeeld geven. Hier op het Laapersveld staat het parkeerterrein altijd vol. Bij het station hebben we straks veel minder parkeerruimte. We worden gestimuleerd om bijvoorbeeld met deelauto’s te gaan werken.”

De verhuizing betekent nieuwe leegstand op het Laapersveld, realiseert wethouder Wimar Jaeger (economie) zich. ,,Ik hoop en verwacht dat er op korte termijn kandidaten komen. Het is een hoek waar veel onderwijs zit. Daar liggen mogelijkheden. En er is gebrek aan ruimte in de creatieve sector.”