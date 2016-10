Broer en zus Stoica in Tindalvilla Bussum

Foto PR Duo Stoica speelt klassieke-, romantische-, en zigeunermuziek.

BUSSUM - Toen hij vier jaar oud was zag Razvan Stoica (1986) op tv een video van de legendarische violist Jascha Heifetz. „Zo prachtig vioolspelen wilde ik ook”, herinnert hij zich. „Vervolgens kreeg ik een klein viooltje waarvan de klank niet vergelijkbaar was met wat ik op tv had gehoord.”

Door Josée Zuiver - 4-10-2016, 19:03 (Update 4-10-2016, 19:03)

Vertederd luistert Razvans zus Andreea (1981) naar zijn verhaal. Ook zij werd al jong beschouwd als wonderkind. Zij begon op haar zesde met pianospelen. Toen haar talent ontdekt werd, ging zij naar...