Politie rolt wietkwekerij aan Ambachtsweg Huizen op

Foto studio Kastermans Danielle van Coevorden Politie vindt wietplantage in Huizen.

HUIZEN - De politie heeft dinsdagmiddag een wietplantage ontmanteld in een bedrijfspand aan de Ambachtsweg nummer 16 c in Huizen.

Door Marjolein Vos - 4-10-2016, 16:46 (Update 4-10-2016, 16:50)

De illegale kwekerij zou zeshonderd wietplantjes hebben geteld. Tweehonderd stuks zijn vlak voor de vondst weggeknipt. De plantage zat verstopt achter een kast. Een politiewoordvoerder meldt dat er een 46-jarige man uit Huizen is aangehouden. Hoe de politie de illegale kwekerij op het spoor is gekomen, is nog onbekend. Ook is nog onduidelijk of er meerdere verdachten bij de zaak betrokken zijn....