Stratenmakers naar finale Stuk van het Jaar

HILVERSUM - De Hilversumse stratenmakers hebben de voorverkiezing gewonnen en gaan nu door naar de landelijke verkiezing van het Stuk van het Jaar.

Door Eddie de Paepe - 4-10-2016, 15:47 (Update 4-10-2016, 16:04)

Oorkonde uit 1925 Hilversumse inzending voor verkiezing Stuk van het Jaar

Alle archiefstukken die meedingen naar de titel zijn te bewonderen op www.stukvanhetjaar.nl. Deze hele maand kunnen mensen stemmen op hun favoriet. Bij de afsluiting van de Maand van de Geschiedenis wordt de winnaar, het ’Stuk van het Jaar’, bekendgemaakt.

De inzending van het Streekarchief Gooi en Vechtstreek in Hilversum voor de landelijke verkiezing is de oorkonde bij het schilderij ’Stratenmakers in Hilversum’ van Adri Pieck. ’Uit de reacties blijkt dat vooral de combinatie van oorkonde en schilderij dit geheel een fraai en bijzonder tijdsdocument maakt’, meldt het archief. ’Ook de illustratie van de oorkonde wordt gewaardeerd.’

Utrechtseweg

Het schilderij toont een groep Hilversumse stratenmakers, die bezig zijn met het leggen van een nieuwe stenen op de Utrechtseweg. Het kunstwerk is belangeloos vervaardigd door kunstenares Adri Pieck (1894-1982).

Het werd in 1925 samen met een ’diploma’ aan de gemeente aangeboden omdat Hilversum het verharden van straten 12,5 jaar eerder in eigen beheer had genomen. Dit naar aanleiding van een verzoekschrift van het bedrijf J. Groenhuizen, dat al tientallen jaren door de gemeente voor dit soort klussen werd ingeschakeld. Deze stratenmakers voelden zich ’indirect bij de gemeente Hilversum werkzaam’ en maakten zich zorgen omdat een klus gegund aan een bedrijf van buiten het dorp was gegund. Zij waren bang brodeloos te worden als de gemeente hen niet tegemoet kwam met vast werk.

Jubileum

De Gooi- en Eemlander van 5 september 1925 besteedde aandacht aan de viering - een dag eerder - van het 12,5-jarig jubileum van de gemeentelijke stratenmakers. Initiatiefnemer van het feestje was voorman W.A.J. van Beek. Samen met de andere stratenmakers, voorlieden, leerlingen was hij naar het raadhuis gekomen. Present waren onder anderen burgemeester Reymer, (bijna) alle wethouders, gemeentearchitect Dudok, directeur Groote van publieke werken, en kunstenares Adri Pieck en haar vader, tekenleraar A.F. Pieck.

Raadhuis

Nadat Dudok, hoofdopzichter Schipper en voorman Van Beek het woord hadden gevoerd was het de beurt aan de burgemeester. Hij uitte zijn waardering voor de aanbieding van het schilderij en stelde het zeer op prijs ’dat dit schilderstuk was bestemd om in het nieuwe raadhuis geplaatst te worden’. ’Spr. sprak hierbij den wensch uit, dat dit voorbeeld ook bij de beter gesitueerden navolging mocht vinden’. Juffrouw Pieck kreeg vervolgens een bloemstuk in de Hilversume kleuren (geel en blauw). ’Hierna werd de thee geserveerd en bleef men nog eenigen tijd gezellig bijeen’, aldus de krant. ’Het aangeboden schilderij is van hedenmiddag af geëxposeerd in de étalage der firma Van der Heijde aan den ’s-Gravelandschen weg.’

Het gemeentebestuur wilde het schilderij graag in het nieuwe raadhuis ophangen, en daar hangt het nu nog steeds.

Stemmen op de fraaie oorkonde van de Hilversumse stratenmakers of een van de andere genomineerde archiefstukken kan via de website www.stukvanhetjaar.nl.