De Zuidvogels is geen optie voor The Pride

HUIZEN - Verhuizing naar de nieuwbouw van HSV De Zuidvogels is voor Winterguard The Pride geen optie. Voor de oplossing van het ruimtegebrek wordt nu gekeken naar het terrein van de leegstaande discotheek Silverdome.

Door Eddie de Paepe - 4-10-2016, 15:27 (Update 4-10-2016, 15:37)

The Pride heeft vorig jaar bij de gemeente aangeklopt voor een substantiële bijdrage aan het uitbreiden en verbouwen van het clubgebouw aan de IJsselmeerstraat. Daarmee is in totaal 172.000 gemoeid.

De vereniging heeft dringend behoefte aan een instructieruimte een een tweede kleedkamer, bestemd voor de mannelijke leden. Ook wil...